Москва16 мая Вести.Сибирским регионам стоит ориентироваться на опыт Красноярского края в вопросе снижения оттока населения. Среди необходимых мер – хорошее образование, развитие социальной инфраструктуры и предложение перспективной работы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс в интервью ИС "Вести".

За последние пять лет сибирские регионы потеряли около 500 тыс. человек населения. В Совете Федерации предложили ввести дополнительные меры для закрепления населения в Сибири и решения кадровой проблемы округа.

Можно опираться на практический опыт, который есть в том числе и в Красноярском крае. С момента предыдущей переписи численность населения здесь не уменьшилась, а в нашей краевой столице приросла где-то на 250 тыс. человек… Прежде всего, это создание Сибирского федерального университета, который сегодня входит в десятку лучших в нашей стране. Это в связи с проведением Универсиады - радикальные изменения в лучшую сторону лица краевой столицы. Имеется в виду не только спортивные объекты, но и общий порядок, социальная инфраструктура. И что очень важно, это реализация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", где объем инвестиций исчисляется триллионами рублей сказал сенатор

Он подытожил, что с помощью "хорошего образования, социальной инфраструктуры и перспективной работы" можно бороться с оттоком населения. Кроме того, Усс особо отметил инициативу по созданию "Сибирской ипотеки" для наиболее перспективных профессий в регионе.

Кроме этого, обсуждаются так называемые нормативные решения по "Городам надежды", когда крупные компании, которые являются локомотивами нашей сибирской экономики участвуют в создании социальной инфраструктуры: школы, благоустройства улиц, благоустройство территории в целом. Я думаю, было бы полезно всерьез заняться вопросом о переезде центральных офисов крупных компаний, которые работают у нас в Сибири, именно на наши территории считает сенатор

С такими решениями Сибирь может стать притягательным регионом для всех россиян, заключил он.