В Красноярском крае в 10 раз сократили уровень бюрократии с помощью госсервисов

Москва24 апр Вести.За два года работы проекта "Государство для людей" в Красноярском крае удалось существенно сократить избыточную бюрократию. Число походов жителей по инстанциям снизилось в 10 раз. Об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в интервью ИС "Вести".

Глава региона отметил, что на первом этапе в работу были взяты шесть "жизненных ситуаций", актуальных для Красноярского края.

Нам удалось за первые два года реализации проекта существенно сократить избыточную бюрократию лишнюю. Если раньше человеку нужно было ходить более двадцати раз в различные кабинеты, в различные инстанции, собирать справки, документы, то сегодня мы эти походы уменьшили уже в 10 раз сообщил Котюков

Губернатор также отметил, что в 2026 году в работу была включена задача по поддержке защитников Отечества и инвалидов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко призвал жителей осуществлять обратную связь при использовании "Госуслуг", чтобы повышать качество государственной поддержки.