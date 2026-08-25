Москва25 авг Вести.Жителям Подмосковья не нужно паниковать из-за клопов-щитников, которые выделяют резкий запах при опасности. Об этом заявил ИС "Вести" журналист, натуралист Александр Хабургаев, комментируя сообщения о нашествии насекомых.

По его словам, никакого нашествия клопов-щитников нет.

Они питаются соками … Есть клопы хищные, которые, кстати, еще могут очень больно укусить, но они на людей тоже не охотятся. Так что не надо хвататься за голову и кричать, что все погибнем. Это сезонная такая вспышка, связанная с тем, что очень благоприятное лето: дожди, тепло, все прет, есть соки в растениях, которые они сосут … У них численность не настолько мощная, чтобы они истребляли наши побеги. Хотя есть, конечно, среди щитников клопы, которые питаются злаковыми, той же пшеницей, ячменем, рожью … но их не настолько много, и целиком они посевы не уничтожают сказал он

Ранее кандидат медицинских наук Наталья Миропольская заявила, что в конце августа и начале сентября в России начинается период активизации осенних жигалок – кровососущих мух, которые могут нападать на людей.