Авиалесохрана опровергла сведения о тлеющих в Шатуре и Орехово-Зуеве торфяниках

Авиалесохрана: в Московской области отсутствуют торфяные пожары Авиалесохрана опровергла сведения о тлеющих в Шатуре и Орехово-Зуеве торфяниках

Москва5 июл Вести.Федеральная Авиалесохрана назвала фейком появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Шатуре и Орехово-Зуеве тлеют торфяники. Якобы Подмосковью вновь грозит смог.

Сведения об этом, а также о том, что в Московской области не хватает техники и людей для контроля обстановки, недостоверные. Пожарной опасности нет.

По данным Комитета лесного хозяйства Московской области, на 5 июля пожары, в т.ч. торфяные, на землях лесного фонда на территории региона отсутствуют говорится в сообщении

Два пожара были ликвидированы 2 и 4 июля в Ногинском лесничестве на территории Богородского муниципального образования. С 1 по 4 июля были потушены 7 пожаров на минимальных площадях в Богородском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Шатурском МО. Пожары возникли из-за человеческого фактора и грозы.

Регион прошел проверку готовности к пожароопасному сезону, сил и средств для контроля обстановки и тушения пожаров достаточно уточнили в пресс-службе ведомства

4-уровневая система мониторинга, включающая наземное и авиационное патрулирование, видео- и космический мониторинг, обеспечивает оперативное обнаружение пожаров на территории области.