В одном из районов Дагестана провели опрыскивание от мраморного клопа

В Магарамкентском районе Дагестана для защиты от клопов обработали территорию В одном из районов Дагестана провели опрыскивание от мраморного клопа

Москва13 окт Вести.В Магарамкентском районе Дагестана, где зафиксировано массовое распространение мраморного клопа, проведена санитарная обработка территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

По поручению главы Магарамкентского района Наримана Эфендиева… были проведены мероприятия по опрыскиванию территорий отмечается в публикации

Были обработаны участки вдоль республиканской трассы и общественные территории.

Главам сельских поселений выдали препараты для опрыскивания для борьбы с вредителем. Затем их раздадут жителям, чтобы они обработали земли в своих хозяйствах.

Власти уточнили, что нашествие мраморного клопа, который наносит значительный урон сельскому хозяйству, зафиксировано в нижней (Самурской) зоне Магарамкентского района республики. Там же расположен единственный в России субтропический лиановый лес.

Ранее специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану установили в ряде хозяйств района феромонные ловушки против коричневого мраморного клопа.