Потепление в Европе привело к росту количества постельных клопов

Ученые-энтомологи рассказали о неожиданных последствиях аномальной жары в ЕС Потепление в Европе привело к росту количества постельных клопов

Москва3 сен Вести.Пик активности постельных клопов приходится на весну и начало осени, и "более продолжительные периоды потепления означают, что их численность увеличивается".

Об этом в беседе с изданием Daily Mail рассказал энтомолог Ричард Нейлор.

Клопы живут вокруг кроватей, потому что питаются кровью своих жертв, их привлекает углекислый газ, выделяемый человеком при дыхании сообщил специалист

Специалисты отмечают, что росту численности клопов могут способствовать увеличение количества международных поездок, популярность подержанной мебели и сокращение регулярных муниципальных услуг по борьбе с вредителями.