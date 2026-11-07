Москва7 ноя Вести.В РФ наблюдается увеличение численности клещей. Борьба с членистоногими требует "масштабных решений", заявил ИС "Вести" энтомолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вадим Марьинский.

Из-за изменения климата, которое происходит, … ареалы распространения разных видов [клещей] изменяются. И, соответственно, ареалы распространения заболеваний, которые переносят эти виды, тоже изменяются. Это отдельная большая задача … над ее решением много кто работает, и за этим очень тщательно следят. … Идет работа по большому числу направлений. ... Если говорить про конкретно иксодовых клещей, то их биомасса в экосистемах, совокупный вес, все-таки меньше, чем биомасса кровососущих комаров. Если в каком-то регионе, который действительно страдает от переносимых ими заболеваний, появится возможность радикально решить этот вопрос, как минимум, эту возможность нужно будет рассмотреть