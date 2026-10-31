SHOT: около трех тысяч россиян пострадали от укусов клещей за 10 дней

Клещи продолжают атаковать россиян из-за аномально теплой осени SHOT: около трех тысяч россиян пострадали от укусов клещей за 10 дней

Москва31 окт Вести.За последние 10 дней от укусов клещей пострадали около 3 тысяч россиян. Их сезон продлила аномально теплая осень, пишет SHOT.

По данным издания, кровососущие паразиты продолжают атаковать людей по всей стране. Так, например, в Рязанской области за неделю к врачам обратились 74 человека, в том числе 18 детей; в Курской области зарегистрировали 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка; в Псковской области клещи покусали 11 человек, а в Волгоградской – 7.

Аномально теплая осень продлила сезон клещей до ноября. За последние 10 дней от укусов пострадали около 3 тысяч россиян говорится в публикации

Некоторые паразиты переносят опасные инфекции. В Псковской области, например, возбудителей болезни Лайма нашли у 4 из 10 исследованных за неделю клещей.

Специалисты предупреждают, что они продолжат охоту до наступления устойчивых холодов, а пока стоит помнить, что подцепить кровососа можно не только в лесу или на даче, но и в парках, и даже возле домов.