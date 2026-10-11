Москва11 окт Вести.Появление домашних клещей могут спровоцировать стирка белья при 30 градусах и отказ от глажки одежды. Об этом предупредил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.

Есть клещи, которые у нас живут в квартире, в постели. Они микроскопических размеров, но обеспечивают нам всю палитру аллергических заболеваний. Все потому, что мы придумали себе новые формы приведения одежды в порядок, не согласовав с гигиенистами. То есть что? Допустим, стирка при 30 градусах и отказ от глажки пояснил Онищенко

По его словам, зимой человек чаще контактирует с домашними клещами, потому что больше времени проводит дома.

Ранее Онищенко рассказал, необходимо ли мыть куриные яйца перед их приготовлением.