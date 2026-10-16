Эксперт объяснил, почему постель может быть одним из самых грязных мест в доме Профессор Гильденскиольд: постель хранит микробы, вирусы и пыль

Москва16 окт Вести.Постель может стать одним из наиболее загрязненных мест в доме из-за скопления частиц кожи, пота, пыли и микроорганизмов, рассказал NEWS.RU профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Наша постель загрязняется круглосуточно. Меняйте белье минимум раз в семь дней, а наволочку - дважды в неделю. Стирайте постельное белье при температуре не менее +55 градусов воды, чтобы обеззаразить вещи сказал Гильденскиольд

По словам специалиста, загрязнения накапливаются в постели постоянно. На чистоту белья влияют не только естественные процессы в организме, но и повседневные привычки: например, если человек садится на кровать в уличной одежде или пускает на нее домашних животных.

Гильденскиольд пояснил, что кожа человека ежедневно обновляется, при этом отмершие клетки вместе с потом оседают на постельном белье. В летний период из-за повышенного потоотделения этот процесс ускоряется.

Чтобы поддерживать чистоту спального места, профессор рекомендует не ложиться на кровать в одежде, в которой человек ходил на улице.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин рассказал, что человечество умрет не от вирусов, а без них, так как последние косвенно влияют даже на производство кислорода на Земле.