Москва3 окт Вести.При выборе подушки нужно обратить внимание на материал и высоту, порекомендовал в беседе с ИС "Вести" врач-сомнолог Павел Кудинов.

Он обратил внимание, что подушка не обязательно должна быть ортопедической.

Подушка должна быть не то чтобы ортопедическая, а такая, на которой вам удобно спать. Она не должна быть перьевой, это точно, если вы не готовы ее сдавать в химчистку и постоянно просушивать и стирать. Поэтому лучше, чтобы она была из синтетических материалов. А высота подушки должна быть от плеча до уха, ... но мерить эту высоту нужно лежа на том матрасе, на котором вы спите посоветовал Кудинов

Он также отметил пользу тяжелых одеял для тех, кто склонен к тревогам. Сегодня их также производят из синтетических материалов, которые удобно стирать.

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