Щекотка может быть опасна для человека Врач Прокофьев предупредил о неожиданных последствиях щекотки

Москва17 сен Вести.Щекотка способна спровоцировать у человека бессонницу, судороги и нервные тики, предупредил в беседе с "Абзацем" врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, это связано с тем, что человеческий организм реагирует на подобные прикосновения как на угрозу, а впоследствии нервная система перегружается.

Злоупотреблять такими играми не рекомендуется. Негативным последствиям больше всего подвергаются дети, поскольку нервная система у ребенка только формируется и крайне уязвима к подобным перегрузкам подчеркнул специалист

Эксперт пояснил, что с медицинской точки зрения щекотка – это рефлекторная реакция кожи как на легкие касания, так и на интенсивное давление, что вызывает бурный, неконтролируемый смех и попытки оттолкнуть раздражитель.

По одной из главных теорий ученых, щекотка досталась нам от предков, как реакция на ползающих насекомых и мелких паразитов.

В 2013 году исследователи из Тюбингенского университета опубликовали в журнале PLOS One результаты сканирования мозга с помощью МРТ. Выяснилось, что процесс щекотки задействует не только зоны, отвечающие за смех - параллельно активируются участки мозга, которые предвосхищают боль и запускают базовый оборонительный механизм "бей или беги".

Нейробиологи доказали, что затяжная щекотка переводит нервную систему в режим экстремального стресса. Из-за такой перегрузки мозг не может быстро вернуться в состояние покоя, что и приводит к мышечным спазмам, приступам паники и нарушениям сна.

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