Я свой матрас переверну: что сделать в сентябре, чтобы зимой спать с комфортом Роскачество: матрас нужно перевернуть в сентябре для комфортного сна зимой

Москва1 сен Вести.Правильный уход за матрасом позволит обеспечить комфортный сон и продлит срок службы изделия. Ко сну в холодное время года нужно готовиться уже в сентябре, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам экспертом, для сохранения ортопедических свойств и гигиены матрас необходимо переворачивать как минимум раз в полгода. Если он двусторонний – то есть имеет режим "зима-лето", – то в сентябре его следует перевернуть на мягкую сторону. Так сон будет более теплым и комфортным. В январе рекомендуется сменить положение "голова-ноги", чтобы не деформировался наполнитель.

Для односторонних матрасов алгоритм проще. Достаточно менять положение относительно горизонтальной плоскости (поменять местами стороны "голова" и "ноги") сказали специалисты

В Роскачестве также рассказали, как правильно выбирать матрас. Во-первых, длина спального места должна быть как минимум на 20 сантиметров больше роста человека. Также не должно быть резкого химического запаха. Людям, которые страдают аллергиями, следует избегать матрасы, сделанные из натуральных материалов, таких как шерсть.

Пожилым людям эксперты не рекомендуют спать на чрезмерно жестких поверхностях, поскольку это может спровоцировать боли в спине и нарушение кровообращения.