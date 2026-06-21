Роскачество назвало критерии выбора отеля для пожилых людей Роскачество: пенсионерам стоит избегать отелей для отдыха с крутыми подъемами

Москва21 июн Вести.При выборе гостиницы для отдыха с пожилыми родственниками стоит отдавать предпочтение отелям без крутых подъемов и большого количества ступеней на территории. Такие рекомендации NEWS.ru дали в Роскачестве.

Специалисты отметили, что важным критерием является доступная среда. В гостинице желательно наличие пандусов, поручней, лифтов, ровных дорожек и скамеек для отдыха. Номера рекомендуется выбирать на нижних этажах, с душевой кабиной вместо ванной и кнопкой вызова персонала.

Важно наличие ровных дорожек на территории без крутых подъемов и ступеней, а также скамеек для отдыха подчеркнули в Роскачестве

Эксперты также советуют обращать внимание на безопасность санузлов, наличие противоскользящих ковриков и поручней, а также на качество освещения в номерах и коридорах.

В то же время необходима система вентиляции и кондиционирования: пожилым людям часто трудно переносить духоту или резкие перепады температуры, поэтому необходимо, чтобы можно было регулировать климат в номере. добавили специалисты

В Роскачестве заключили, что преимуществом станет наличие медпункта, а также организация диетического питания с учетом медицинских показаний. Для спокойного отдыха пожилым туристам рекомендуют выбирать отели с прогулочными зонами и без шумных ночных развлечений.