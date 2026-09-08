© Исследователи выяснили, как часто надо менять губку для мытья посуды., Globallookpress

Инфекционист назвала предметы грязнее унитаза в доме Инфекционист Мухина: кухонные губки содержат больше бактерий, чем унитаз

Москва8 сен Вести.Самый грязный предмет в доме не унитаз, а губка для мытья посуды, заявила изданию "Абзац" инфекционист Марият Мухина.

Врач предупредила, что бактерии в губке начинают активно размножаться при несоблюдении правил гигиены.

Это настоящий инкубатор – там есть пищевые остатки как субстрат, пористый полимер губки задерживает воду, белковые и липидные фрагменты пищи, углеводы – это прекрасная питательная среда для бактерий, и грибков, и простейших, и даже для гельминтов. Разделочные доски занимают второе место по инфекционной составляющей объяснила инфекционист

То же самое касается стиральных машин, гаджетов и выключателей, подчеркнула она. Другие зоны риска – кухонная раковина и слив, а также постельное белье и полотенца.

Постельное белье лидирует именно по гельминтам и грибку, потому что у некоторых членов семьи имеются микроорганизмы, которые могут попадать на простыни. В случае с полотенцами между волокнами ткани абсорбируются стафилококки и микрококки, а также пропионибактерии. При стирке ткани часть накопленных микроорганизмов попадает в барабан и на резинки стиральной машины, что приводит к смешению видов и возможному попаданию на чистую одежду продолжила Мухина

Чтобы минимизировать риски размножения бактерий, инфекционист рекомендовала менять губки раз в неделю, а также купить несколько разделочных досок под разные цели.

Смартфоны Мухина рекомендовала обрабатывать влажной салфеткой минимум раз в день, а технику на кухне – еженедельно, особое внимание уделяя резиновым уплотнителям.

Предметы быта в ванной стоит обрабатывать моющим средством каждый день для удаления органического субстрата, подытожила Мухина.

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