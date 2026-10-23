Врач Кудинов объяснил, почему не стоит бодрствовать в кровати

Сомнолог предупредил о риске бессонницы из-за работы в кровати Врач Кудинов объяснил, почему не стоит бодрствовать в кровати

Москва23 окт Вести.Привычка работать или заниматься другими делами в кровати может привести к нарушениям сна. Об этом RT рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Он рекомендовал людям, испытывающим трудности со сном, отказаться от привычки заниматься делами в постели. По словам специалиста, для нормального засыпания важно сформировать устойчивую ассоциацию между кроватью и сном.

То есть, когда потом человек вечером ложится в кровать, то непонятно организму, он там собирается работать, просто так полежать или все-таки спать пояснил он

Врач также отметил, что подъем с постели, включение света и начало повседневной активности помогают синхронизировать биологические ритмы.

Ранее невролог Алексей Маматов указал на риски, связанные с чтением рабочей почты перед сном. По его словам, из-за такой привычки организм продолжает реагировать на нагрузку и готовится к действию даже в кровати.