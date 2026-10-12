Сомнолог объяснил, почему люди пробуждаются ночью примерно в одно и тоже время Сомнолог Кудинов связал пробуждение в 3 часа ночи с выработкой кортизола

Москва12 окт Вести.Сомнолог, член Общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов" Павел Кудинов в интервью ИС "Вести" объяснил, почему люди пробуждаются ночью примерно в одно и то же время.

По словам эксперта, пробуждение посреди ночи связано с примерно одинаковым распорядком дня у взрослых людей - отхождением ко сну и пробуждением - и с выработкой кортизола.

У нас есть циркадные ритмы, биоритмы, которые рассчитаны на 24 часа. Запускаются биологические часы. Когда нам в глаза свет начнет падать, это обозначает очередной запуск на сутки. И ближе к утру больше все-таки поверхностного сна. Мы ближе к пробуждению. В это время вырабатывается кортизол, который потихоньку готовит организм уже к бодрствованию объяснил Кудинов

Он подчеркнул, что в подобном пробуждении нет ничего критичного, тревогу нужно бить, если после пробуждения ночью человек не может снова заснуть. Это повод обратиться к психотерапевту.