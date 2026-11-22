Москва22 ноя Вести.Резкое пробуждение с приступом паники может быть симптомом ночного апноэ, когда у человека возникают эпизоды полной остановки дыхания или значительного уменьшения потока воздуха. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала проректор по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук Наталья Бакулина.

Если кто-то испытывает такие симптомы, прежде всего, подумайте о ночном апноэ, потому что такое пробуждение с паникой, [когда] мокрый человек, бывает, когда у человека нарушается ночное дыхание. Это часто бывает у пациентов с избыточной массой тела, с ожирением… Нужно спросить у близких, нет ли храпа, нет ли задержки дыхания. Это опасный симптом. Ночные панические атаки, когда человеку может что-то присниться, он уже и не помнит… а помнит только этот ужас, страх и не понимает, что с ним произошло сообщила специалист

Также она отметила, что похожие симптомы могут наблюдаться у людей, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Когда забрасывается что-то высоко: кислота, желчь забрасывается до голосовых связок, и что-то такое обжигает. Пациент вскакивает в ужасе, в страхе. То есть под вот этими ночными пробуждениями тоже таятся многие диагнозы, которые требуют четкой дифференциации подчеркнула Бакулина

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что развитие хронических заболеваний значительно ускоряется у людей, страдающих ожирением. К дополнительным факторам он отнес постоянный стресс и ухудшение качества сна.