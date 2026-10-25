Врач Зинчева: разговоры во сне могут свидетельствовать об опасных заболеваниях

Врач раскрыла, о каких заболеваниях могут свидетельствовать разговоры во сне Врач Зинчева: разговоры во сне могут свидетельствовать об опасных заболеваниях

Москва25 окт Вести.Состояние, при котором человек проговаривает во время сна звуки, слоги, слова или фразы, называется сноговорением или сомнилоквией. Врач-невролог, сомнолог "СМ-Клиники" Ольга Зинчева рассказала, на какие заболевания могут указывать проявления этого состояния.

Сомнилоквия может сопровождаться непроизвольными движениями и сменой положения тела, пояснила врач в беседе с RT. Когда человек просыпается, то зачастую ничего не помнит.

Нередко сам пациент даже не подозревает, что разговаривает во сне. Об этой особенности ему сообщают родственники или партнер, которых необычное поведение может беспокоить или пугать сказала она

По словам Зинчевой, чаще всего разговоры во сне встречаются среди детей – из них с этим явлением сталкивается около половины. Взрослые испытывают это реже, распространенность составляет примерно 5%. Частота проявления среди мужчин и женщин одинаковая.

Между тем сноговорение относится к парасомниям – расстройствам, которые появляются во время сна.

Если человек разговаривает во сне изредка, повода для серьезного беспокойства обычно нет. Обратить внимание на проблему стоит, если эпизоды повторяются практически каждую ночь, сопровождаются выраженным двигательным возбуждением или другими необычными проявлениями предупредила врач

Также симптом может сопровождать синдром обструктивного апноэ сна, при котором происходит остановка дыхания.

Кроме того, сомнилоквия может встречаться при неврозах, депрессии, психических заболеваниях, эпилепсии и нейродегенеративных патологиях, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона. Зиничева обратила внимание, что эти заболевания требуют лечения и наблюдения у врача.

Поэтому, если разговоры во сне возникают регулярно у вас или вашего близкого человека, стоит обратиться за медицинской помощью и пройти необходимое обследование подытожила специалист

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