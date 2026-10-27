Врач Атхажиева: дневная сонливость может быть из-за остановок дыхания во сне Сомнолог Атхажиева назвала дневную сонливость возможным признаком апноэ сна

Москва27 окт Вести.Дневная сонливость, громкий храп и пробуждения с ощущением нехватки воздуха могут указывать на синдром обструктивного апноэ сна — повторяющиеся остановки дыхания во время сна. Об этом рассказала врач-кардиолог, аритмолог и сомнолог "СМ-Клиники" Хеда Атхажиева в беседе с RT.

По словам специалиста, при апноэ дыхательные пути частично или полностью перекрываются, из-за чего снижается уровень кислорода в крови, повышается давление и учащается сердцебиение. Такие эпизоды могут повторяться десятки и даже сотни раз за ночь.

Длительное нарушение дыхания во сне повышает риск гипертонии, аритмии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инсульта. Особое внимание, отметила врач, следует уделять возможной связи апноэ с фибрилляцией предсердий.

Среди тревожных признаков Атхажиева назвала регулярный храп, замеченные близкими остановки дыхания, утренние головные боли, разбитость, ночное сердцебиение и снижение концентрации.

Для диагностики применяют полисомнографию и кардиореспираторный мониторинг. Лечение может включать снижение веса, отказ от алкоголя перед сном, восстановление носового дыхания и СИПАП-терапию, подытожила она.

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