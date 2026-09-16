Иногда перерыв на прием пищи становится настоящим испытанием для силы воли (особенно во время рабочего дня): глаза слипаются, мысли путаются, зевание не прекращается, хочется спать, даже кофе почти не помогает. О том, что это значит и нужно ли что-то в такой ситуации делать, расскажем в этом тексте.

Автор:

София Янская

редактор "Вести.ru"

Ксения Федорова

терапевт

Ольга Дворецкая

нутрициолог

Видео в материале:

Александр Мясников

врач, ведущий программ "О самом главном" и "Доктор Мясников" на "России 1"

Почему клонит в сон: основные причины

Когда человек поел, активируется парасимпатическая нервная система, ответственная за "отдых и переваривание", увеличивается приток крови к желудочно-кишечному тракту. От других систем при этом кровь (клетки которой переносят кислород) временно оттекает, — в том числе, от мозга, — из-за этого хочется спать.

Терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Ксения Федорова рассказала:

Чувство усталости после еды называется "постпрандиальная сонливость". После приема пищи организм направляет кровь к желудку и кишечнику для активного переваривания, что может временно снижать приток крови к мозгу и мышцам, вызывая чувство сонливости и усталости. Кроме того, повышение уровня глюкозы после еды стимулирует выработку инсулина, который направляет глюкозу в клетку, снижая ее содержание в крови, что может ощущаться человеком, как усталость. Кроме того, сонливость и приятное расслабление после еды может быть связано с выработкой серотонина. Синтез серотонина происходит преимущественно в клетках кишечника (примерно 90%) и в нейронах головного мозга (около 10%). Процесс начинается с триптофана*.

* Триптофан — это аминокислота (компонент белка), которая участвует в синтезе серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение, аппетит и ощущения спокойствия, а также мелатонина, гормона сна. Чтобы триптофан попал в мозг и начался синтез нейромедиаторов, ему нужно пройти через гематоэнцефалический барьер. А в этом помогают углеводы: когда мы их едим, выделяется инсулин, который "забирает" большую часть аминокислот в мышцы. Кроме триптофана, — он остается в крови и быстрее попадает в мозг.

Кроме того, если человек хронически недосыпает, его будет клонить в сон днем. Аналогично, слишком длинный или прерывистый сон может сбивать биоритмы, — возникнет постпрандиальная сонливость в "неподходящее" время.

Источник: ru.freepik.com

Также важно учитывать общее состояние здоровья. Вызывать избыточную сонливость могут такие заболевания, как:

Сахарный диабет

Гипотиреоз

Анемия

Мальабсорбция (целиакия, хронический панкреатит, воспалительные заболевания кишечника): организм тратит больше энергии на переваривание, мозг получает меньше "топлива"

Еще спать может хотеться из-за временного снижения уровня стресса и внимания к внешним раздражителям. Это естественная реакция: мозг воспринимает питание как сигнал "все в порядке, можно расслабиться". А еще после еды возникает чувство удовлетворения, связанное с выбросом дофамина — нейромедиатора удовольствия. Этот "психологический подъем" затем может сменяться расслаблением и даже сонливостью.

Какие продукты вызывают постпрандиальную сонливость

Некоторая еда дает заряд энергии (хоть и ненадолго), а другая вызывает желание спать. Разберемся, как это работает.

Высокое содержание сахара

Как объяснила Ольга Дворецкая, нутрициолог:

Усталость и сонливость после еды вызывается резким падением уровня глюкозы в крови. Этот процесс называется постпрандиальная гипогликемия. Это состояние имеет место, когда употребление пищи вызвало резкий скачок уровня глюкозы крови, часто вызванный употреблением большого количества "быстрых" углеводов или продуктов с высоким гликемическим индексом.

Причем есть опасность, что, если систематически злоупотреблять быстрыми углеводами — и вызывать скачки уровня глюкозы, — поджелудочной придется в усиленном режиме вырабатывать инсулин — и со временем чувствительность клеток к нему снизится (разовьется инсулинорезистентность).

Кофе и энергетики

Многим хотя бы раз в жизни хотелось спать после кофе. Работает это так: кофеин блокирует рецепторы аденозина — вещества, вызывающего сонливость. Из-за этого наступает временный прилив бодрости. Но, если пить много кофе в день, будет эффект "отката", когда организм компенсирует стимуляцию — и появляется усталость.

Продукты, богатые магнием

Микроэлемент участвует в регуляции нервного возбуждения: он помогает нейронам "успокаиваться", а мышцам — расслабляться. Соответственно, может "разморить" и после употребления магнийсодержащих продуктов. При этом сам по себе металл сильной усталости или внезапного желания спать не вызывает.

Факторы, усиливающие сонливость

Источник: globallookpress.com

На уровень энергии влияют не только сами продукты, но и размер порции, время суток и общее состояние здоровья.

Ольга Дворецкая рассказала:

Количество употребляемой еды должно четко соответствовать физиологическим потребностям организма и уровню физической активности. В противном случаем, будут либо дефициты макро- и микронутриентов, либо переедание и избыточный вес. Время основных приемов пищи должно быть стабильно. Это защитит вас от постоянных перекусов, скачков сахара в крови и сонливых состояний в течении дня.

Когда сонливость после еды может быть опасной

Что нужно учитывать:

Сильно хочется спать после каждого приема пищи — даже совсем легкого.

Резкое снижение энергии, сопровождающееся головокружением.

Частые головные боли или головокружение после еды (риск инсулинорезистентности).

Необъяснимое повышение или понижение веса, жажда, частое мочеиспускание.

Учащенное сердцебиение, одышка или ощущение слабости.

Сонливость с ночными пробуждениями или апноэ во сне.

Если вам регулярно хочется спать и вы обнаружили такие симптомы, необходимо обратиться к врачу!

Как перестать засыпать после еды

Источник: unsplash.com

В этом разделе мы поделимся способами, как облегчить сонливость после и оставаться активными и продуктивными в течение дня.

Коррекция рациона

Выбор продуктов напрямую влияет на уровень энергии после еды. Полезно:

Сократить процент быстрых углеводов (сладости, белый хлеб) в рационе.

Увеличить количество продуктов, содержащих белок, клетчатку и сложные углеводы.

Употреблять продукты, богатые витаминами группы B.

Оптимизация режима сна

Недосыпание, нерегулярный сон или его избыток усиливают дневную сонливость. Поэтому важно:

Спать 7–9 часов в сутки.

Стараться ложиться и вставать в одно и то же время (даже в выходные).

Поддержание водного баланса

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Обезвоживание часто маскируется под усталость. Поэтому рекомендуется:

Пить воду перед приемом пищи и во время него.

Отказаться от энергетиков и сладких газированных напитков.

Физическая активность

Умеренные физические нагрузки (около 2–3 раз в неделю).

Короткие прогулки после еды (5–15 минут).

Контроль размеров порций и времени приема пищи

Ксения Федорова объяснила:

Размер порции и время приема пищи имеют большое значение для хорошего самочувствия. Большие порции, особенно богатые легкоусваиваемыми углеводами и жирами, требуют больше энергии на переваривание, усиливая сонливость. Оптимально есть небольшими порциями 4–5 раз в день, избегая переедания. При хроническом переедании, высоком каллораже в сутки, большом количестве быстрых углеводов, формируется гиперинсулинемия (повышение инсулина в крови). Инсулин — очень важный гормон, он способствует проникновению глюкозы в клетку и получение ею энергии, но, когда его много, глюкоза в крови резко и быстро падает, человек может быстро почувствовать себя уставшим и снова голодным, хотя недавно поел.

Стоит ли спать после еды

Люди много веков назад придумали обычай спать в послеобеденное время. Сиесту практиковали еще в Древнем Риме — и до сих пор она принята в странах с жарким климатом.

И это не плохая привычка. Отдых на самом деле может быть полезен, однако для этого он должен длиться порядка 15–30 минут (иначе есть риск "провалиться" в глубокий сон и почувствовать себя еще более разбитыми и сонными при пробуждении).

При этом, по словам Ксении Федоровой:

Если после еды занимать горизонтальное положение, это может спровоцировать заброс кислого содержимого желудка в слабощелочную среду пищевода и поражение его нижней трети (воспаление, а иногда и развитие эрозий). Это состояние называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Поэтому после еды лучше походить. Отдохнуть тоже можно, но в положении сидя или полусидя, например, откинувшись на спинку стула. Людям, уже имеющим ГЭРБ, лучше занимать горизонтальное положение тогда, когда уже произошла эвакуация пищи из желудка в кишечник, на это уходит не менее двух часов. Конечно, если вы просто попили воду или съели йогурт, процесс произойдет быстрее. Все зависит от качества и объема пищи.

Однако, если регулярно клонит в сон после еды, лучше обратиться к врачу, скорректировать рацион (сокращение количества быстрых углеводов, контроль порций, добавление белка), найти время для физических нагрузок и начать делать практики релаксации без сна (чтение, медитация, дыхательные упражнения).

Ольга Дворецкая отметила: