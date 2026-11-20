Москва20 нояВести.Четкий режим сна может помочь просыпаться вместе с будильником или незадолго до него. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.
Как пояснил специалист, привычка просыпаться и ложиться спать в одно и то же время быстро настраивает внутренние часы организма.
Если ложиться, чтобы сохранить полноценную продолжительность сна, и просыпаться всегда одинаково, тогда и будешь просыпаться лучше – прямо с будильником или незадолго до негосказал Кудинов
Кроме того, по словам эксперта, легко просыпаться утром поможет наличие внутренней мотивации. Он рекомендовал заранее планировать свое утро и дела, чтобы дать организму понять, ради чего ему нужно прервать сон.
Ранее россиянам посоветовали позы для сна, которые позволят просыпаться без боли в шее и чувства разбитости.