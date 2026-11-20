© Чем менее мелодичен звук будильника в восприятии человека, тем выше его уровень инерции сна, выяснили учёные., Globallookpress

Россиянам рассказали, как просыпаться до будильника Сомнолог Кудинов: четкий режим сна может помочь просыпаться до будильника

Москва20 ноя Вести.Четкий режим сна может помочь просыпаться вместе с будильником или незадолго до него. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Как пояснил специалист, привычка просыпаться и ложиться спать в одно и то же время быстро настраивает внутренние часы организма.

Если ложиться, чтобы сохранить полноценную продолжительность сна, и просыпаться всегда одинаково, тогда и будешь просыпаться лучше – прямо с будильником или незадолго до него сказал Кудинов

Кроме того, по словам эксперта, легко просыпаться утром поможет наличие внутренней мотивации. Он рекомендовал заранее планировать свое утро и дела, чтобы дать организму понять, ради чего ему нужно прервать сон.

Ранее россиянам посоветовали позы для сна, которые позволят просыпаться без боли в шее и чувства разбитости.