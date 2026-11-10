Сомнолог Завалко: нужно организовать режим сна, один час выделять на подготовку

Сомнолог перечислила привычки, которые помогут высыпаться Сомнолог Завалко: нужно организовать режим сна, один час выделять на подготовку

Москва10 ноя Вести.Бороться с недосыпом нужно не попытками "набрать" часы сна в выходные, а выстраиванием предсказуемого графика, заявила в комментарии изданию "Абзац" сомнолог Ирина Завалко.

Помимо того, что стоит регулярно высыпаться, стоит организовать режим сна как регулярный процесс пояснила Завалко

По ее словам, важно понять, в какое точно время нужно вставать по утрам, и отсчитать себе необходимое количество часов для сна. Помимо этого, специалист сообщила, что также один час нужно выделять на подготовку ко сну.

Сомнолог объяснила, что если ночью выспаться не удалось, дефицит сна компенсирует короткий дневной сон на 20 минут. В течение рабочего дня стоит делать перерывы на легкую разминку, чтобы снять напряжение.

Как рассказала эксперт, важную роль играет и питание: голодным ложиться спать нежелательно, но и плотный ужин перед сном помешает качественному отдыху. Завалко посоветовала перед сном не есть жирное, жареное, не увлекаться быстрыми углеводами. Также она порекомендовала не пить кофе за шесть часов до сна, а крепкий чай - за три-четыре часа. Распитие алкоголя сомнолог также назвала нежелательным.

По словам эксперта, от интенсивных физических нагрузок перед сном тоже лучше воздержаться. Силовые упражнения и кардио стоит завершать за три-четыре часа до сна, а ближе к ночи предпочтительнее спокойная прогулка или растяжка.

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