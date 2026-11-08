Гастроэнтеролог объяснила, почему после сладостей и выпечки сильно клонит в сон Врач Синельникова: сильная сонливость после еды - не обязательно признак болезни

Москва8 ноя Вести.Легкая сонливость после еды - это не обязательно признак болезни. Часто она объясняется естественным суточным ритмом, когда в середине дня снижается бодрость, а также переключением организма в режим пищеварения и отдыха. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Олеся Синельникова в беседе с RT.

Объяснение, что вся кровь после еды "уходит к желудку", а мозгу не хватает кислорода, неверно. Кровоснабжение мозга у здорового человека поддерживается на необходимом уровне. Сонливость связана со сложным взаимодействием нервной системы, гормонов пищеварения, состава пищи, времени суток и исходного недосыпа пояснила специалист

Эксперт отмечает, что сильнее всего в сон клонит после обильной трапезы, особенно если в ней преобладают сладости, выпечка, белый хлеб и другие продукты с быстрыми углеводами.

Кроме того, по словам Синельниковой, иногда еда лишь делает заметным уже существующий дефицит сна.

Эксперт советует для борьбы с обычной послеобеденной сонливостью уменьшить размер порции, не пропускать завтрак и избегать сильного голода.

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