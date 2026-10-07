Эксперт Золотарева: на влажной шторке душа и полотенцах могут появиться бактерии

Эксперт предупредила об опасности влажной шторки и полотенец в душе Эксперт Золотарева: на влажной шторке душа и полотенцах могут появиться бактерии

Москва7 окт Вести.На шторках в душе и полотенцах, которые подолгу остаются мокрыми и не успевают высохнуть, могут со временем размножаться бактерии и микроскопические грибы. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам эксперта, среду для размножения бактерий создают тепло, высокая влажность, а также остатки кожного жира, мыла и косметических средств.

На шторке со временем может формироваться биопленка - слой микроорганизмов, закрепленных на поверхности. На полотенцах также накапливаются микроорганизмы, особенно если ткань постоянно остается влажной между использованиями сказала Золотарева

Она добавила, что появление на шторке скользкого, темного или окрашенного налета свидетельствует о том, что влажная поверхность стала благоприятной средой для микроорганизмов.