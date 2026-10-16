Эксперт объяснила, почему аптечку нельзя держать в ванной Фармэксперт Комякова: влажность и перепады температур в ванной портят лекарства

Москва16 окт Вести.Руководитель группы медицинских советников "Биннофарм Групп" Татьяна Комякова в беседе с RT предупредила: держать домашнюю аптечку в ванной не стоит. Хотя шкафчик там кажется удобным решением - лекарства под рукой, а упаковки спрятаны от детей - из-за повышенной влажности и скачков температуры это помещение не годится для многих препаратов.

Во время горячего душа или принятия ванны в помещении повышаются температура и влажность. После проветривания условия меняются, а при регулярном использовании ванной такие колебания повторяются ежедневно. Для лекарственных препаратов это нежелательно: стабильность их состава зависит в том числе от условий окружающей среды предупредила она

Если условия хранения нарушены, некоторые средства могут менять физические свойства - размягчаться, крошиться либо слипаться, добавила эксперт. Влага вместе с теплом, по ее словам, ускоряет процессы, от которых зависит стабильность действующих и вспомогательных веществ. По внешнему виду далеко не всегда удается понять, сохранил ли препарат свои свойства, поэтому предписанные производителем условия нужно соблюдать, даже когда упаковка выглядит неповрежденной, пояснила специалист.

Комякова рассказала, что большинству препаратов подойдет сухое место со сравнительно стабильной температурой, укрытое от прямых солнечных лучей и от источников тепла. Это может быть отдельная полка либо закрывающийся шкаф в жилой комнате, подальше от отопительных приборов. При этом единого режима хранения для всех лекарств не существует: одни допускается держать при комнатной температуре, другим нужен холодильник или дополнительные условия. Ориентиром служат инструкция по медицинскому применению и маркировка конкретного препарата, пояснила Комякова.

Препараты, которым необходим холодильник, нельзя автоматически считать подходящими для дверцы холодильника: важно придерживаться условий, заявленных производителем, и не допускать замораживания, если оно не прописано в инструкции, подчеркнула она.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский предупредил, что изменение цвета и резкий неприятный запах могут быть признаками испортившегося лекарства.