Москва16 окт Вести.Изменение цвета и резкий неприятный запах могут быть признаками испортившегося лекарства. Об этом сообщил ведущий экономист-эксперт на фармацевтическом рынке России и стран СНГ Павел Лисовский, передает РИА Новости.

У каждого лекарства в инструкции пишут, как оно должно выглядеть, какая текстура мази, например​​​. Если описание отличается, средство применять уже нельзя отметил эксперт

По его словам, даже небольшие изменения во внешнем виде или свойствах препарата должны вызывать настороженность. При малейших сомнениях следует отказаться от приема таких лекарств.

Лисовский подчеркнул, что лекарственные средства часто портятся при неправильном хранении. В лучшем случае препарат может стать неэффективным, в худшем – опасным для здоровья, добавил он.