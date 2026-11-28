Москва28 ноя Вести.Частое лечение заболеваний антибиотиками вызывает устойчивость к препаратам и снижает их эффективность. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он обратил внимание, что опасность заключается в массовом употреблении антибиотиков.

Реальная угроза — вы развиваете устойчивость к антибиотикам, резистентность. И это действительно огромная проблема. Но не конкретно для вас, потому что для вас три таблетки антибиотика ничего вредного не сделают… Вредно это, когда таких, как вы, легион. Вредно тогда, когда вы не одну таблетку выпили…, а действительно принимаете ее вот большим курсом отметил Мясников

Врач указал на изменение современных международных клинических рекомендаций – в них сокращается длительность антибиотикотерапии для многих распространенных инфекций.

Если раньше говорили: "Надо обязательно лечить, доводить курс до конца". Сегодня мы пневмонию не лечим неосложненную 14 дней, а лечим пять, половую инфекцию или инфекцию мочевых путей не три дня, а один. Мы изменили даже рекомендации. Теперь не пишем: "Две недели", "10 дней", "3 дня". Теперь пишем: "На усмотрение врача" подчеркнул Мясников

Он отметил, что антибиотиками нельзя лечить вирусные заболевания – они на них не действуют.

Самое главное в антибиотикотерапии — не давать ее там, где не надо... Антибиотики сегодня... заканчивают свою эру. Мы делаем все, чтобы это ускорить. Но, в принципе, антибиотикотерапии остаются. У нас нет антибиотиков, которые покрывают все. И это очень важно. Ведь антибиотик — это не универсальное оружие. Самое главное — это рациональная антибиотикотерапия заключил доктор

Ранее доктор Мясников объяснил, почему средства от простуды не помогают. По его словам, они не убирают сам очаг инфекции, а лишь на время снимают симптомы.