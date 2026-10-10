Доктор Мясников рассказал, с какими антибиотиками нельзя употреблять алкоголь Мясников: существуют два вида антибиотиков, которые плохо сочетаются с алкоголем

Москва10 окт Вести.Существуют всего два вида антибиотиков, которые плохо сочетаются с алкоголем, в остальных случаях алкоголь лишь ослабит действие препарата и не приведет к негативным последствиям для организма. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он сообщил, что с алкоголем плохо сочетаются метронидазол и цефалоспорины.

Да нет никаких последствий. Вы поймите, есть только две разновидности антибиотиков, которые плохо сочетаются с алкоголем. Метронидазол - это половые инфекции, зубы. Он структурно похож единственным дисульфирамом, и у вас у вас просто рвота начнется. И цефалоспорины. В остальных случаях алкоголь может ослабить действие антибиотика, но никаких последствий таких нет заявил Мясников

Ранее врач признался, что выпил пива после операции по замене хрусталика. Мясников пояснил, что ему запретили активную деятельность, чтение и многое другое в связи с проведенной процедурой. Запрет нужно было соблюдать две недели, что Мясникову показалось слишком долгим сроком.