Москва10 окт Вести.В последние годы медики стараются сокращать сроки лечения антибиотиками и не назначают двухнедельные курсы без необходимости. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он сообщил, что эра антибиотиков подходит к концу, так как из-за их бесконтрольного приема в предыдущие десятилетия у людей начала вырабатываться резистентность.

Если раньше мы говорили (и теперь у нас у каждого в голове): "Если начал принимать антибиотик, то доводи курс до конца, иначе недолеченная бактерия выживет", то сегодня мы говорим: "Чем короче, тем лучше", но только не меньше того, сколько нужно. То есть ты должен добиться клинического эффекта в обязательном порядке, потом можешь отменять заявил Мясников

Он также перечислил сроки приема антибиотиков при конкретных заболеваниях.

Пневмонию больше мы не лечим 10-14 дней, а лечим пять. Мочевую инфекцию, даже пиелонефрит мы не лечим две недели, лечим 3-4 дня, мочевую инфекцию лечим один день, половые инфекции - один день. Да, конечно, воспалительные заболевания костей, остеомиелиты, тяжелые гнойные заболевания кожи лечатся неделями. Но общий принцип такой, что мы стали сокращать сроки и, если мы откроем аннотацию к антибиотикам, там часто пишут "на усмотрение врача" добавил врач

Мясников подчеркнул, что консультация со специалистом обязательна для принятия решения об окончания приема антибиотиков.

Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему для выявления гена устойчивости к антибиотику пенициллинового ряда — метициллину.