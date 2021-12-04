Не только глухота: доктор Мясников об антибиотиках

Что нужно знать о применении антибиотиков? Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников.

В рубрике "Простые истины" в очередном выпуске программы "Доктор Мясников" он напомнил: антибиотики не действуют на вирусы. Даже когда врачи дают антибиотики при ковиде, они могут думать, что это может быть профилактикой присоединения бактериальной инфекции.

Однако явная температура, чих, кашель, ломота – это вирусная инфекция, и зачем в этом случае назначать антибиотики

"Не надо принимать антибиотики при боле в горле – это, как правило, вирус. Не надо принимать антибиотики при синуситах, гайморитах – это вирусное. Не надо принимать антибиотики при бронхитах – это вирусное, – говорит врач. – Только если не помогает, если мы видим, что все-таки здесь явная бактериальная инфекция проявляется".

Бесконтрольное лечение антибиотиками приводит в реанимацию, предупреждает Мясников: есть масса побочных явлений, самое главное из которых – резистентность к ним. По его словам, в реанимации любой городской больницы в Москве вам обязательно покажут больного, которому применялись все известные антибиотики – и это не помогает. И вот так люди "сгорают", говорит врач.

Больницы – самые опасные места для пациентов в принципе, предупреждает Мясников. Причина – в существовании внутрибольничных инфекций. Лечить их врачи часто просто не могут – антибиотики перестали помогать.

Еще одна простая истина от доктора Мясникова от антибиотиков можно оглохнуть, хотя и это еще не самое страшное. Да, многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожая слуховые рецепторы, но такие антибиотики – аминогликозиды – еще и "убивают" почки. Иногда, по словам врача, доходит до попадания в реанимацию.

Могут антибиотики вызывать и неврологическую симптоматику вплоть до комы, могут вызывать судороги, особенно у детей, а также осложнения на суставы, нейропатию, токсическое повреждение печени.