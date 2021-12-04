Когда лечение хуже нелечения

Какие болезни не надо лечить? Свое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников.

В очередном выпуске программы "Доктор Мясников" врач рассказал: существует масса болезней, которые лучше не трогать. Классический случай – грыжа позвоночника.

Бывают показания для операции, когда грыжа пережимает большое количество нервов. "А банальная грыжа – операция есть операция. Она может ускорить выздоровление, но по эффективности она не более эффективна, чем консервативные меры", – говорит Мясников.

Существуют болезни, которые проходят по истечении их естественного времени, отмечает врач. Есть даже специальный термин – self-limited (самокупирующиеся).

К болезням, не требующим лечения, можно отнести респираторные вирусные инфекции – это касается даже некоторых случаев ковида, говорит Мясников.

"Ковид – это две разные болезни. Острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом – это одно. И это может быть вирусной пневмонией – это другое", – объясняет врач.

При ОРЗ без поражения легких или с минимальным поражением легких пациенту не даются никакие кроверазжижающие, гормоны, антибиотики, говорит Мясников. Человеку, заболевший ковидным ОРЗ, поможет полупостельный режим, обильное питье, жаропонижающее – и терпение. А бесконтрольное применение кроверазжижающих препаратов, по словам Александра Мясникова, только увеличивает смертность.

"Так что все эти вирусы – знаете, это как насморк. Лечишь – проходит через 7 дней, а не лечишь – проходит через неделю", – говорит врач.

Существует даже рак, от раннего выявления которого уже отказались во всем мире – это рак простаты. В 90-х годах, когда ввели диагностику на простатоспецифический антиген после 40 лет, стали выявлять в десятки раз больше онкологии, чем раньше, и в десятки раз больше оперировать. А потом выяснилось: смертность какой была, такой и осталась. И у умерших от других причин лиц преклонного возраста в 50-70% врачи, по словам Мясникова, обнаруживают рак простаты, с которым они жили и никогда не знали – он на их жизнь никак не влиял.

Точно так же врачи борются с поражением бактерией хеликобактер пилори – лечат только в тех случаях, когда есть симптомы. Не лечат синуситы и гаймориты – не делают проколы, если нет гнойной инфекции, не дают антибиотики. Острый гайморит – в 80% случаев вирусное заболевание, говорит Мясников, а антибиотики на вирусы не действуют. Хронический гайморит – аллергическое заболевание, до конца его не вылечить. И нужно пить не антибиотики, а антигистаминные средства, которые "все это высушат", отмечает врач.