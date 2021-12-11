Боли, заморочки и обвинения: заявления доктора Мясникова

О преодолении последствий перенесенного ковида и о многом другом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Прежде всего, переболев ковидом, не надо паниковать, советует он в рубрике "Простые истины" в очередном выпуске программы "Доктор Мясников". Совершенно необязательно, что у вас будут какие-то отдаленные последствия: все не так очевидно, говорит врач.

Конечно, у вас на какое-то время могло пропасть обоняние, появилась усталость, какие-то "летучие" боли. Возможно, это последствия ковида, но может быть и нет.

"Знаете, это только кажется – если "после", то это "из-за". Далеко не всегда "после" – это "из-за", – говорит Мясников.

При этом, предупреждает он, важно не упустить "под флагом" перенесенного ковида и его последствий какие-то другие серьезные заболевания. Для этого нужно обследоваться.

И диагноз вашего состояния как последствия ковида – это только диагноз исключения, отмечает врач. Это может быть после того, как у вас проверили щитовидную железу, исключили анемию, проверили ферменты печени и так далее.

В принципе, это рутинная диспансеризация, говорит Мясников. На нее нужно ходить на диспансеризацию раз в два года, а после определенного возраста – ежегодно. И в дополнение к этому через пару недель после перенесенного ковида нужно просто сходить на внеочередную диспансеризацию, отмечает доктор.

По его словам, пандемия ввела некоторые коррективы в известную поговорку: хороший врач никогда не списывает плохое самочувствие своего пациента на погоду, на его возраст – и на перенесенный ранее ковид.

Лекарств для восстановления после ковида, к сожалению, не существует. Одышка, раздражение, усталость – все это нормально и после тяжелого гриппа, и после тяжелой бактериальной пневмонии.

Астения после перенесенного инфекционного заболевания естественна, отмечает Мясников. Вы должны восстанавливаться, трудиться над этим, делать, возможно, необычные для себя вещи – например, дыхательную гимнастику. Можно приседать, ходить пешком, плавать.

"Вам нужны аэробные физические нагрузки, именно аэробные, с тем, чтобы у вас увеличилась жизненная емкость легких, чтобы у вас подстегивался обмен, и тогда все нормализуется", – говорит Мясников.

В рубрике "Тайны еды" врач и телеведущий рассказал о таком популярном блюде как макароны. Первое правило – как и со множеством других продуктов, лучше, если они не белого цвета. Они должны быть из твердых сортов пшеницы, из неочищенного зерна, говорит Мясников. Помимо более низкого гликемического индекса макароны из твердых сортов содержат больше белка и витаминов.

Кстати, именно из-за более низкого гликемического индекса и считаются более полезными слегка недоваренные макароны – al dente.

Значительную часть нового выпуска своей программы доктор Мясников посвятил человеческому иммунитету. Это очень важная, но очень сложная тема, и чтобы разбираться в предмете, нужно много лет учиться.

Поэтому, говорит врач, в вопросе о необходимости вакцинации, в том числе от коронавируса COVID-19, лучше просто поверить специалистам и обезопасить себя.

У медиков и ученых, говорит Мясников, есть доказательства: вакцинированные болеют ковидом втрое реже невакцинированных, а смертность у привитых меньше в десятки раз. Во много раз меньше и тяжелых случаев заболевания.

"Так что всех призываю не "заморачиваться" на эти темы и вакцинироваться", – говорит он.

Что же касается различных теорий заговора – о вреде вышек 5G, "чипирования" под видом вакцинации и прочего, – то Мясников в связи с этим вспоминает случай, произошедший с ним в прошлом году.

По его словам, он прилетал на вертолете на свою малую Родину – в село Красный Холм Тверской области. Подлетев, Мясников не увидел с воздуха места для посадки.