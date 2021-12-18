Лечение ковида, квашеная капуста и смысл жизни доктора Мясникова

Лечение ковида, тайны квашеной капусты, риски сердечно-сосудистых заболеваний и источник вдохновения: об этом и о многом другом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Рубрику "Простые истины" в очередном выпуске программы "Доктор Мясников" врач целиком посвятил лечению заболевания COVID-19. Прежде всего, говорит Мясников, нужно помнить: ковид вызывает два заболевания, а не одно. Первое – это банальное ОРЗ, которое вообще не нуждается в лечении, так как проходит само. Второе – ковид-вирусная пневмония, что уже намного серьезнее, в том числе и с определенным процентом смертности.

"Нельзя принципы лечения ковид-пневмонии переносить на лечение ковид-ОРЗ, и это относится к кроверазжижающим", – говорит Мясников.

Бесконтрольное применение кроверазжижающих препаратов может убить, предупреждает врач: эти лекарства – одни из самых серьезных в нашей медицине.

Еще одна истина, схожая с первой: ковид-ОРЗ не лечат стероидными гормонами. Такие препараты также очень опасно применять вне их прямых указаний.

И третья истина – реально работающих противовирусных лекарств от ковида пока не существует. Есть лишь лекарства, показавшие "ту или иную степень оптимизма" в клинических исследованиях.

Речь сегодня идет, может быть, о сокращении дней болезни, о потенциально более легком течении, но все это – пока еще не законченные исследования, говорит Мясников. Поэтому ковид лучше предотвратить. Чем? Вакцинацией и разумными мерами предосторожности, отмечает врач.

В рубрике "Тайны еды" доктор Мясников рассказывает о квашеной капусте – ярком представителе так называемой ферментированной еды.

Сама по себе капуста – очень диетический и очень полезный продукт, говорит Мясников: у нее низкая калорийность, в ней много клетчатки, микроэлементов, витаминов. Капуста – не только обычная белокочанная, но и брюссельская, и брокколи, и цветная капуста – семейство продуктов, обладающих противоонкологическим, противоопухолевым действием, снижающих плохой холестерин.

Капуста, по словам Мясникова, реально находится в списке диетических средств борьбы против онкологии. Также она обладает противоязвенным действием.

Что касается капусты квашеной – это не просто капуста, которую посолили и залили уксусом, говорит врач. В ней запущен определенный процесс, при котором под воздействием брожения, превращения сахаров и так далее размножаются определенные бактерии.

"Вы поглощаете как бы пребиотик, который, вступая во взаимодействие с микробиомом, обладает различным действием", – говорит Мясников.

Противоязвенным действием обладает найденное в квашеной капусте вещество, условно называемое "витамином U". К собственно витаминам оно отношения не имеет, однако в квашеной капусте много других витаминов – PP, витамины группы B.

"А уж по количеству витамина C это рекордсмен, – говорит Мясников. – До 60% всей дневной потребности в витамине C покрывают несколько ложек капусты".

И именно по этой причине квашеную капусту полезно есть в сезон ОРВИ.

Отвечая на вопрос телезрительницы о причинах старения кожи, Мясников называет две самые губительные из них: курение и пребывание на солнце. Нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом, а курящим людям надо бросать курить. Полезно заниматься мимической гимнастикой. Но прежде всего – солнцезащитный крем, правильный образ жизни и правильное питание, говорит доктор.

Как понять, что вам грозят проблемы с сердцем? Александр Мясников называет факторы риска.

Развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствует повышенный холестерин – причем "плохой", низкой плотности. Если же у человека понижен хороший холестерин – высокой плотности, – это тоже фактор риска.

Один из мощнейших факторов риска – курение. Артериальная гипертония, повышение уровня сахара в крови.

"Я не говорю – диабет. Диабет – это уже приравнено к существующей болезни сердца. Так и называется: диабетическая болезнь сердца, – говорит Мясников. – Это уже как будто бы у вас уже существующий атеросклероз, у вас инфаркты и инсульты".

Вторая болезнь, приравненная к состоявшейся болезни сердца – хроническая почечная недостаточность. И, конечно, значительную роль играет наследственность.

"Очень важно знать, были ли у ваших родственников инфаркты и инсульты в возрасте меньше 50 лет. У всех родители рано или поздно умирают, и у большинства умирают от сердца. Важно именно то, были ли ранние заболевания", – объясняет врач.

Фактором риска для атеросклерозов являются также воспалительные заболевания, включая пародонтиты – заболевания полости рта, – и ревматологические заболевания. И даже некоторые физические нагрузки – не все из них одинаково полезны. Например, тяжелые упражнения со штангой, с "железом" – по словам Мясникова, у тех же игроков в американский футбол достаточно выражены процессы воспаления, и у них больше риск инфарктов и инсультов.

Вредно для сердца и злоупотребление алкоголем. Много говорят, что алкоголь в малых дозах, то есть в пересчете на 19 граммов чистого спирта – например, бокал красного вина – благотворно действует на сосудистую стенку, препятствует образованию холестерина и наравне с физическими нагрузками увеличивает холестерин высокой плотности.

"Но тут важно не перебрать, потому что у нас в стране, конечно, фраза юмориста о том, что алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах – даже не сразу понимаешь, что это шутка", – говорит Мясников.

Играет роль также пол и возраст человека. "Мужчина – фактор риска. Возраст 40+ – фактор риска. Тут уж ничего не поделать", – отмечает доктор.

Закончить сегодняшний выпуск своей программы Александр Мясников решил рубрикой "Вдохновение". С возрастом человеку многое уже не надо, говорит врач.

"Сегодня, когда я кого-то поздравляю с днем рождения, я не говорю – здоровья, успехов, богатства и так далее. Да, здоровья, но я говорю: желаний. Я желаю тебе желаний. Я желаю тебе хотеть. Это очень важно", – говорит он.

Многие вещи – желания, интересы, стимулы – людям сегодня заменили гаджеты. И нам, сегодняшним, очень сложно избежать скуки, пресыщенности. Нужно черпать вдохновение, говорит Мясников. А способы у каждого свои.