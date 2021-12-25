Советы Мясникова: постковидный синдром, новая жизнь и салат оливье

Как начать новую жизнь, и нужно ли ждать для этого Нового года? Об этом и о многом другом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Тому, как – а самое главное, когда – начать новую жизнь, он посвятил рубрику "Простые истины" в очередном выпуске программы "Доктор Мясников". Самое главное, по словам врача, не ждать для этого Нового года – или, например, понедельника.

"Начать можно только сразу!" – говорит Мясников.

Но нужно начинать постепенно, не пытаясь сразу свернуть гору. "И прорубь вам на пользу не пойдет, и начнете 32 килограмма сразу тягать – тяжело", – говорит врач. Главное – упорно идти к цели, и тогда вы обязательно ее достигнете.

Еще одна простая истина – вдвоем всегда веселее. Заведите друга, компаньона, советует врач. А если такой возможности нет, например, всем некогда – заведите себе собаку. Это, как не устает повторять, доктор Мясников, кардинально меняет вашу жизнь.

В рубрике "Тайны еды" Александр Мясников в преддверии Нового года рассказывает о салате оливье. Самый спорный продукт в нем – картошка, однако этот же продукт спас сотни миллионов жизней, и люди питаются им на протяжении столетий. С другой стороны, горошек – прекрасный источник растительного белка, он малокалориен и имеет низкий гликемический индекс.

Однако, предупреждает Мясников, не стоит надеяться, что если взять продукт с высоким гликемическим индексом, смешать его с продуктом с низким глигемическим индексом, то желудок "разберется", и одно уравновесит другое.

"Увы, не уравновесит. Это будет всасываться по отдельности, а картошка, конечно, сделает свое дело", – говорит врач.

Хорошо, по словам Мясникова, добавлять в салат оливье мясо в качестве заменителя привычной колбасы. А покупной майонез он призывает заменить соусом, приготовленным собственноручно: это яичный желток, смешанный с оливковым маслом с добавлением лимонного сока.

Среди других вопросов зрителей Александр Мясников отвечает, могут ли вирусы ковида передаваться через вентиляцию – например, от болеющих соседей. Этот вопрос, по словам врача, до сих пор остается открытым. До конца исключить передачу ковида через вентиляцию все-таки нельзя, хотя вирус SARS-CoV-2 крайне нестойкий.

Актуальной темой своей передачи Мясников выбрал так называемый Long COVID – длинный или пролонгированный ковид. Это признано реальным отдельно существующим заболеванием, однако на самом деле с этим все "очень и очень непросто", говорит врач.

Самыми распространенными симптомами "длинного ковида", по убыванию частоты жалоб пациентов, Мясников называет усталость (о ней говорят до 87% людей), одышку (60-70%) и кашель (примерно 50%).

Однако у кого же чаще всего возникают эти постковидные симптомы? У тех, кто тяжело болел, лежал в госпитале, у кого было повреждение легких. У некоторых из переболевших они настолько тяжелы, что их повторно госпитализируют, но уже с проблемами с сердцем, давлением, диабетом и так далее.

"То есть, ковид – это не собственно симптомы перенесенной инфекции, а инфекция, которая обострила хронические заболевания, – поясняет Александр Мясников. – И организм отдал все силы на борьбу с ковидом, и теперь компенсировать ваши хронические заболевания у него не хватает сил".

В выпуске своей передачи Мясников вновь повторяет: переболевшему ковидом не нужно принимать кроверазжижающие препрараты после выписки из стационара – за исключением случаев, если у него есть факторы риска, которые увеличивают риски тромбозов независимо от ковида. Процент таких больных минимален, говорит Мясников, и пациентам, лечившимся от COVID-19 дома, амбулаторно, кроверазжижающие препараты давать не надо вообще.

И главное, говорит Мясников, лонг-ковид "не должен быть ширмой, очередной помойной ямой, куда мы сбрасываем все непонятное", как вегетососудистая дистония, остеохондроз, дисбактериоз.

"Лонг-ковид – это болезнь исключения, и бороться с ней надо не лекарствами, а временем, упражнениями, закаливанием и правильной реабилитацией", – говорит врач.

В рубрике "Личный опыт" Александр Мясников вспоминает свое восхождение на Эльбрус, а самым большим открытием уходящего года называет для себя Алтай, где побывал впервые.

Это не глухая тайга с медведями, а вполне цивилизованные места с пунктами питания, ресторанами, но, тем не менее, это Алтай, говорит врач. И там, даже не веря в шаманизм, считая, что это Средневековье, ты "понимаешь, что есть духи гор, духи рек, духи леса". "Абсолютно другое состояние", – говорит Мясников.