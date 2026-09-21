Роспотребнадзор разработал тест для определения устойчивости к антибиотикам

В России зарегистрирован первый в мире тест на устойчивость к антибиотикам Роспотребнадзор разработал тест для определения устойчивости к антибиотикам

Москва21 сен Вести.Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему для выявления гена устойчивости к антибиотику пенициллинового ряда — метициллину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии составили набор реагентов на основе технологии CRISPR/Cas, который позволяет обнаружить ген mecА, отвечающий за резистентность к метициллину.

Названный ген делает бактерии устойчивыми к антибиотикам группы бета-лактамов. Его своевременное выявление важно в процессе лечения пациентов с инфекциями, вызванными метициллин-резистентными бактериями, пояснили ученые.

Новый набор реагентов предназначен для качественного анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями.

Разработка стала первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для диагностики in vitro, использующим технологию CRISPR/Cas для определения устойчивости к антибиотикам, добавили в федеральной службе.

Среди преимуществ новой тест-системы эксперты выделили высокую чувствительность компонентов, сравнимую с традиционным ПЦР-анализом, а в некоторых случаях превосходящая его.

Тест также отличает возможность ранней диагностики инфекций, контроля вирусной нагрузки и выявления редких онкологических мутаций.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал не допускать паники в связи с выявлением в России нового штамма туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.