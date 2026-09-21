Москва21 сенВести.Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему для выявления гена устойчивости к антибиотику пенициллинового ряда — метициллину, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии составили набор реагентов на основе технологии CRISPR/Cas, который позволяет обнаружить ген mecА, отвечающий за резистентность к метициллину.
Названный ген делает бактерии устойчивыми к антибиотикам группы бета-лактамов. Его своевременное выявление важно в процессе лечения пациентов с инфекциями, вызванными метициллин-резистентными бактериями, пояснили ученые.
Новый набор реагентов предназначен для качественного анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями.
Разработка стала первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для диагностики in vitro, использующим технологию CRISPR/Cas для определения устойчивости к антибиотикам, добавили в федеральной службе.
Среди преимуществ новой тест-системы эксперты выделили высокую чувствительность компонентов, сравнимую с традиционным ПЦР-анализом, а в некоторых случаях превосходящая его.
Тест также отличает возможность ранней диагностики инфекций, контроля вирусной нагрузки и выявления редких онкологических мутаций.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал не допускать паники в связи с выявлением в России нового штамма туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.