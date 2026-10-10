Москва10 окт Вести.Бактериофаги станут будущим антибактериальной медицины после того, как эра антибиотиков окончательно уйдет в прошлое. Уверенность в этом в комментарии ИС "Вести" выразил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он уверен, что бесконтрольное применение антибиотиков в животноводстве и неоправданное назначение препаратов в последние десятилетия привело к выработке резистентности у населения, которая "убила одно из самых ярких медицинских открытий".

В пятидесятые-шестидесятые годы было широкое применение антибиотиков, а в то время онкология и сердечные болезни только-только начинали идти вверх. И мне кажется, что это широкое применение антибиотиков вторглось в область микробиома, стало нарушать экологическую нишу для него, и он нам мстит. Он нам мстит теперь онкологией, диабетом, сердечными заболеваниями, потому что мы тогда напали на целую планету другую заявил Мясников

В дальнейшем бороться с бактериями будут бактериофаги, уверен врач. Он напомнил, что такой тип лечения был популярен в начале XX века, но после появления антибиотиков исследования в этом направлении продолжились только в СССР.

Мясников отметил, что сейчас российские ученые ведут исследования в области лечения бактериофагами тяжелой мочевой инфекции.

Почему мочевой инфекции? Часто бактерии защищаются такой биологической пленкой, и антибиотик просто не может туда пробиться. А бактериофаг может. И что интересно, у него нет этих побочных явлений, он очень точно подходит. Но проблема в чем? Бактериофаг надо подобрать. Это как ключ и замок. Антибиотик проще: дал таблетку, он все выжег. А бактериофаг должен найти замок своего конкретного врага. На самом деле сейчас делают генно-модифицированных бактериофагов. Я думаю, это будущее противобактериальной медицины уверен он

Ранее Мясников сообщил, что в последние годы медики стараются сокращать сроки лечения антибиотиками и не назначают двухнедельные курсы без необходимости.