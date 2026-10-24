Москва24 окт Вести.Падение эффективности антибиотиков связано с ростом резистентности заболеваний, который свел на нет эффект этих препаратов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что на этом фоне растет интерес к бактериофагам.

Антибиотики закончили свое существование. Я говорю уже в совершившемся времени, для меня это уже закончено, остались годы. Резистентность это величайшее открытие медицинское свело на нет. И проснулся интерес к бактериофагам. Он, собственно, еще проснулся почему? Есть очень много тяжелых инфекций, которые прикрываются от антибиотиков такой полисахаридной пленкой. Вот эти биопленки в урологии, протезы, тяжелые сепсисы. И за этой пост-полисахаридной пленки бактерия прячется, и никакой антибиотик ее просто достать не может, а бактериофаг может объяснил Мясников

Бактериофаги (или фаги) – это вирусы, которые избирательно поражают и уничтожают бактериальные клетки. В переводе с греческого название означает "пожиратели бактерий".

Ранее Мясников назвал факторы развития сахарного диабета. Самым главным он назвал не употребление сахара, а образ жизни.