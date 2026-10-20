Москва20 октВести.Антибиотики не лечат грипп и простуду, а наоборот могут развить устойчивость бактерий и вызывать побочные реакции. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры биохимии медико-биологического факультета Пироговского Университета Минздрава России Рами Масамрех.
Антибиотики не лечат грипп и другие острые респираторные инфекции вирусного происхожденияотметил врач
По его словам, если неправильно применять антибиотики, то бактерии начинают эволюционировать, и препараты перестают эффективно уничтожать микроорганизмы или подавлять их рост.
Масамрех подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач. Самолечение такими препаратами может быть опасным.