Врач: не стоит принимать антибиотики при первых признаках простуды или гриппа

Врач объяснил, почему антибиотики не лечат грипп Врач: не стоит принимать антибиотики при первых признаках простуды или гриппа

Москва20 окт Вести.Антибиотики не лечат грипп и простуду, а наоборот могут развить устойчивость бактерий и вызывать побочные реакции. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры биохимии медико-биологического факультета Пироговского Университета Минздрава России Рами Масамрех.

Антибиотики не лечат грипп и другие острые респираторные инфекции вирусного происхождения отметил врач

По его словам, если неправильно применять антибиотики, то бактерии начинают эволюционировать, и препараты перестают эффективно уничтожать микроорганизмы или подавлять их рост.

Масамрех подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач. Самолечение такими препаратами может быть опасным.