Москва22 ноя Вести.Нерациональный прием антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) наносит большой вред микробиоте кишечника. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила проректор по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук Наталья Бакулина.

Она посоветовала не пить при первых признаках простуды ненужные различные препараты, которые не выписаны врачом.

Мы своими собственными руками убиваем микробиоту, чаще всего это нерациональное использование антимикробных препаратов. Антибиотики – это самое большое зло для микробиоты. Поэтому как мы можем себе помочь? Не использовать антибиотики. Потому что поднялась температура, кашель, насморк, пошел в аптеку, без рецепта купил, да? И из медикаментов мне бы хотелось выделить два больших пула: это антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты, которые пациенты наши горстями глотают, потому что хотят жить без боли объяснила специалист

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал, что одновременный прием комбинированных препаратов от простуды и лекарств при различных хронических заболеваниях может привести к серьезным последствиям для организма.