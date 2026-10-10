Врач рассказала, к чему может привести бесконтрольный прием БАДов Врач Кашух: бесконтрольный прием БАДов может спровоцировать острый гепатит

Москва10 окт Вести.Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАДы) может привести к тяжелому гепатиту. Об этом в беседе с RT предупредила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По ее словам, представления о том, что БАДы не наносят вреда организму, расходятся с клинической реальностью. Она рассказала, что современная гастроэнтерология выделяет в отдельную категорию токсических гепатитов повреждения печеночной ткани под воздействием нутрицевтиков.

Среди витаминов доказанным токсическим действием обладает никотиновая кислота (ниацин). Большие дозы никотиновой кислоты ведут к разрушению печеночных клеток и значительному выбросу ферментов в кровоток. БАДы провоцируют тяжелый острый гепатит, на фоне которого может серьезно нарушиться работа печени - это называется печеночной недостаточностью сказала Кашух

По ее словам, такое состояние может привести к летальному исходу. В ряде случаев, обратила внимание врач, для спасения жизни проводят экстренную операцию по трансплантации печени.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал, что о приеме БАДов нужно сообщать врачу, поскольку это может менять симптоматику болезни и действия лечащих средств.