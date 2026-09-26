Москва26 сен Вести.БАДы не вредят здоровью, однако на некоторых людей они могут не оказывать никакого полезного эффекта. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что о приеме БАДов необходимо сообщать лечащему врачу, поскольку это может менять симптоматику болезни и действия лечащих средств.

БАДы – вещь вреда не имеющая, пользы кому помогает, кому нет. Но если БАД помогает – принимаете, не помогает – бросайте принимать. А вот врач должен знать, какие БАДы вы принимаете. Они могут взаимодействовать с лекарствами, немножечко менять симптоматику болезни, поэтому врачу рассказывайте честно. А так БАДы, ну хотите принимайте, просто вопрос веры и денег заявил Мясников

Ранее Мясников поделился советами лечения миндалин. По его словам, наиболее действенным методом является полоскание горла.