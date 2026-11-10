Врач Мубаракшина: БАД с токсичными примесями являются опасны для людей

Эксперт рассказала, какие БАД могут быть токсичными для человека Врач Мубаракшина: БАД с токсичными примесями являются опасны для людей

Москва10 ноя Вести.Нежелательное действие биологически активных добавок может быть связано с токсичными примесями, которые попадают в препараты из-за загрязненности воздуха, воды или производственного оборудования, рассказала ТАСС доцент Воронежского государственного медуниверситета им. Н. Н. Бурденко Ольга Мубаракшина.

Нежелательные эффекты БАД могут быть также связаны с токсичными примесями сказала доцент

По ее словам, при длительном применении некоторые БАД могут накапливать в организме человека токсичные вещества и вызывать хроническую интоксикацию. Особенно опасны свинец, ртуть, кадмий и мышьяк.

Аккуратнее надо быть со спортивными добавками, их неконтролируемое применение опасно, к примеру, избыток белка перегружает почки и печень.