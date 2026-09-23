Москва23 сен Вести.Самостоятельный бесконтрольный прием витаминов, зачастую являющихся нерегулируемыми БАДами (биологически активными добавками), представляет серьезную угрозу для здоровья из-за риска передозировки и отсутствия должного государственного контроля за их составом.

Об этом рассказал ИС "Вести" доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Он заявил, что покупателю необходимо знать, что в аптеках продаются витамины двух типов: лекарства и БАДы и разница в них существенная: состав лекарств проходят строгий государственный контроль в отличие от состава БАДов.

Не объясняют в аптеках покупателю, где витамины – лекарственный препарат, а где БАД и разница в том, что витамины как лекарство регистрирует Минздрав РФ, а витамины как БАДы регистрирует Роспотребнадзор. Те витамины, которые являются лекарством, контролируются по содержанию, а в БАДах контроля нет. Часть производителей витаминов давно перешли на БАДы. Какой смысл им производить лекарства заявил Воробьев

Профессор также отметил, какие последствия имеет бесконтрольный прием подобных витаминов.

Начнем с того, что витамины имеют возможность передозировки. Витамин А разрушает печень, например. Так, на минуточку. При передозировке. От витамина D, который направо и налево сейчас все используют, образуются камни в почках, и почки тоже очень сильно страдают. По лекарствам у нас есть система фармаконадзора, когда худо-бедно врачи сообщают о том, что какие-то осложнения произошли, и даже больные могут написать в Росздравнадзор и отметить, а по БАДам этого ничего нет рассказал Воробьев

По его мнению, проблема бесконтрольного оборота БАДов требует законодательного решения. Он считает, что необходимо закрепить критерии классификации препаратов, обязав производителей БАДов проходить полноценную процедуру проверки эффективности и безопасности, аналогичную той, что проходят лекарственные средства.

Давно нужно было запретить все БАДы просто. Я понимаю, что это невозможно, и я думаю, что нужно все-таки принимать закон, что регистрируется как БАД, что регистрируется как лекарство и какие испытания, проверки, регистрации заявил профессор

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор (РПН) заблокировал более 41 тыс. интернет-площадок, на которых продавали запрещенные биологически активные добавки (БАД). В том числе за последний месяц заблокирована работа порядка 10 тыс. таких площадок.

Член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты (ТПП), кандидат фармацевтических наук Нелли Игнатьева ранее отметила, что БАДы для похудения, которые продают на маркетплейсах, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.