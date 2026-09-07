В России заблокировали 41 тысячу онлайн-площадок с запрещенными БАДами

В России заблокировали 41 тысячу интернет-площадок, продававших запрещенные БАДы В России заблокировали 41 тысячу онлайн-площадок с запрещенными БАДами

Москва7 сен Вести.В России заблокировали более 41 тыс. интернет-площадок, на которых продавали запрещенные биологически активные добавки (БАД), сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).

В том числе за последний месяц заблокирована работа порядка 10 тыс. таких площадок

По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 41,1 тыс. подобных площадок приводит ТАСС выдержку из заявления РПН

РПН советует покупать БАДы исключительно у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов.

Член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты (ТПП), кандидат фармацевтических наук Нелли Игнатьева отметила, что БАДы для похудения, которые продают на маркетплейсах, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в надзорные органы с просьбой провести проверку продажи на маркетплейсах подозрительных препаратов, обещающих похудение.