Москва31 мая Вести.Роспотребнадзор подал 5,3 тысячи исковых заявлений в суд, чтобы заблокировать сайты продавцов табачной и никотинсодержащей продукции, 4,8 тысячи таких онлайн-продавцов заблокированы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

План по реализации концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции был утвержден в 2021 году и рассчитан до 2035 года.

С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 5,3 тыс. исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 4,8 тыс. из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что 366 интернет-площадок прекратили деятельность самостоятельно.