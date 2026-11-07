Россиянам рассказали, как лечить простуду при приеме других лекарств Доктор Мясников заявил о риске приема препаратов для гипертоников при простуде

Москва7 ноя Вести.Одновременный прием комбинированных препаратов от простуды и лекарств при различных хронических заболеваниях может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть до летального исхода. Подробнее об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

В препаратах от простуды содержатся различные нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые в сочетании с лекарствами от давления повышают риск развития почечной недостаточности.

Вот я принимаю сартаны, как любой гипертоник. Нет гипертоника, который это не принимает. Вот я принимаю гидрохлоротиазид, мочегонное. И вот я принимаю что-то, что содержит НПВС. И когда все это попадает в желудок, человек может получить острую почечную недостаточность рассказал Мясников

Диабетикам при тяжелом течении ОРВИ лучше обсудить со своим лечащим врачом временную отмену метформина, что поможет снизить риск развития почечной недостаточности.

Диабетики, у кого [сахарный] диабет второго типа, как правило должны быть на метформине… Но обезвоживание, температура и так далее, и так далее, недостаток [воды в организме]. Мы же не успеваем пить, потеем, теряем жидкость, а если еще рвота. Остановите метформин, не принимайте, может развиться тяжелое почечное поражение. Ничего с вами не будет, за эти две недели вы без него проживете. Но с ним вы можете получить тяжелейший лактатацидоз, вплоть до смерти объяснил Мясников

Также при простуде назначаются антибиотики, которые могут усиливать побочные эффекты от приема статинов.

Самые распространенные антибиотики – это кларитромицин и азитромицин. Но вот человек на статинах, принимающий кларитромицин, – не все, но мы можем получить усиление побочных явлений статинов. Вот та же самая мышечная слабость и так далее, она может усиливаться на кларитромицине, поэтому вы можете вполне на эти дни отказаться от этого уточнил Мясников

При этом одновременный прием колхицина при подагре и кларитромицина смертельно опасен.

Другая ситуация, вот подагрики. У нас не очень принято, но сейчас возвращается, а на Западе вообще первое лечение противовоспалительное – колхицин. У нас были с ним сложные отношения, но сейчас опять-таки по всем стандартам колхицин – лечение номер один. А вот колхицин и кларитромицин может закончиться смертью, просто смерть подытожил врач

Ранее сообщалось, что течение простудных заболеваний может затянуться, если человек будет запивать лекарства неподходящими напитками, которые серьезно влияют на эффективность медикаментов.