Доктор Мясников объяснил, почему нужно регулярно прививаться от гриппа Доктор Мясников: прививки от гриппа имеют накопительный эффект

Москва7 ноя Вести.Ежегодная вакцинация от гриппа помогает сформировать более стойкий иммунитет, потому что прививки имеют накопительный эффект. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Изначально прививка от гриппа [защищает на] 60%, реально 50-60%. Но если он мутировал неожиданно либо если пожилой человек, то эффективность может падать и до 20-25%. А если вы никогда не прививались, то первая прививка вам дает только 25%. Последующие, они как бы накладываются, накладываются и дают вам какой-то иммунитет отметил он

Прививаться от гриппа нужно в обязательном порядке, напомнил врач. Однако не стоит забывать и о формировании мукозального иммунитета, который защищает организм от проникновения вирусов и предотвращает развитие инфекций.

Далее надо защищать мукозальный иммунитет. Вирус через что проходит? Он же не через кожу проходит, он проходит через носоглотку. Вы вдыхаете, и дальше он попадает под дыхательные пути. Вот их надо защищать – этот мукозальный иммунитет, этих рыцарей, которые стоят на страже и не пускают, надо укреплять. Они сегодня есть, завтра они ослабнут [из-за] сухого воздуха, переутомления, стресса сказал Мясников

Средства на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b могут снизить риск заражения ОРВИ и гриппом, но перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом, подчеркнул Мясников.

Интерфероны альфа-2b, признанное биологически активное вещество, которое входит в состав нашего естественного иммунитета, функции которого состоят именно в борьбе с вирусом — не пускать вирусы никакие… Дополнительное введение интерферонов помогает усилить иммунный ответ, соответственно, борьба с вирусными инфекциями облегчается подытожил он

Также Мясников рассказал, что одновременный прием препаратов от простуды комбинированного действия и лекарств при различных хронических заболеваниях может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть до летального исхода.