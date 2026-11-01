Врач рассказал, как защитить семью от заражения гриппом Врач рассказал, как не заболеть гриппом всей семьей

Москва1 ноя Вести.Чтобы другие члены семьи не заразились гриппом от заболевшего, важно сократить с ним близкие контакты, соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещение и поддерживать оптимальную влажность. Об этом РИА Новости рассказал врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.

Специалист подчеркнул, что риск передачи вируса особенно высок в первые сутки после появления симптомов, поэтому меры защиты нужно принимать сразу. В частности, следует держаться от больного на расстоянии не менее метра, а при выходе в общие комнаты ему стоит надевать медицинскую маску. При кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос салфеткой или локтем, а использованную салфетку сразу выбрасывать.

Проветривать квартиру врач советует каждые 2 часа — в закрытом помещении концентрация вирусных частиц растет, а свежий воздух помогает ее снизить. Также важно следить за температурой и влажностью: оптимальная влажность составляет 40–60%, температура — 18–22 градуса.

Мыть руки с мылом нужно не менее 20 секунд или обрабатывать их спиртовым антисептиком, особенно до и после контакта с заболевшим и его вещами. Кроме того, не реже двух раз в день следует дезинфицировать дверные ручки, выключатели, столы, телефоны и пульты.

Заболевшему лучше выделить отдельную посуду, полотенца, зубную щетку и постельное белье — это сократит число общих предметов, через которые вирус может попасть на руки других членов семьи.

Защититься от гриппа заранее помогает вакцинация. Антитела формируются примерно через 2 недели после прививки, поэтому вакцинироваться лучше до начала сезона, посоветовал Жамбеев.