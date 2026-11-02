Врач рассказал о влиянии правильного питания на борьбу с гриппом и ОРВИ Профессор Бережанский: правильное питание – это 30% успеха борьбы с заболеванием

Москва2 ноя Вести.Полноценное сбалансированное питание является одним из эффективных способов профилактики различных заболеваний, в частности гриппа и ОРВИ, во время эпидемиологического сезона. Подробностями с ИС "Вести" поделился профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

Врач отметил, что для эффективной профилактики человеку нужны витамины, которые он получает из еды.

Самое важное, что надо регулярно получать витамины с питанием. Правильное питание – это 30%, наверное, успеха борьбы. Потому что когда человек заболевает, у нас сразу идут и принимают витамин C, все хотят сразу больше цитрусов и большую дозу. Но в период, когда человек начинает болеть, увеличенная доза витамина C никак не повлияет на течение заболевания. А вот если до [заболевания] он принимал правильную дозировку с продуктами, это все как раз профилактика… То есть полноценное сбалансированное питание объяснил Бережанский

Частое дробное питье также помогает снизить шанс заражения различными вирусами.

Частое дробное питье, даже не обильное. Чем чаще мы будем пить, тем с верхних дыхательных путей чаще будем смывать вирусы, бактерии, все, что попадает, – и это тоже профилактика добавил он

Также Бережанский напомнил о соблюдении правил гигиены и посоветовал снижать число контактов с людьми, особенно при ощущении различного рода недомоганий.